Не всякий автор произведения имеет право на профессиональный вычет по НДФЛ

Физлица, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы искусства, за создание иных результатов интеллектуальной деятельности, при исчислении налоговой базы по НДФЛ имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Вместе с тем расходы авторов-работников в рамках выполнения трудовых обязанностей осуществляются за счет средств работодателя, так как в соответствии со статьей 22 ТК работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.

В таких случаях авторы-работники не несут расходов, произведенных за свой счет, соответственно, оснований для предоставления профессионального налогового вычета по НДФЛ не имеется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-06/882 от 14.01.2020.