Счета-фактуры по фактически отсутствующей аренде не корректируются

На основании пункта 10 статьи 172 НК корректировочные счета-фактуры выставляются продавцами услуг при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости оказанных услуг, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения объема оказанных услуг.

Таким образом, если объем услуг по предоставлению имущества в аренду, указанный в выставленных счетах-фактурах, меньше фактически оказанного объема услуг, но при этом документы, перечисленные в пункте 10 статьи 172 НК, не оформляются, то корректировочные счета-фактуры продавцом не выставляются, а в счета-фактуры, выставленные при оказании услуг, вносятся исправления.

В случае, если продавцом выставлены счета-фактуры в отношении фактически не оказываемых услуг по предоставлению имущества в аренду, то оснований для выставления корректировочных счетов к таким счетам-фактурам не имеется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-09/1289 от 15.01.2020.