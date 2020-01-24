Когда добровольное страхование работников приведет к уплате страховых взносов

Организация заключает в пользу своих работников договоры добровольного накопительного страхования жизни, предусматривающие в одном договоре страховые выплаты в любом из страховых случаев: «Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования» и «Смерть Застрахованного по любой причине».

Между тем страховыми взносами не облагаются только суммы платежей (страховых премий) по договорам страхования жизни работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или причинения вреда здоровью застрахованного лица.

Учитывая изложенное, суммы платежей (страховых премий), уплачиваемые организацией по договорам добровольного страхования жизни работников, предусматривающим в одном договоре страховые выплаты при наступлении одного из двух страховых случаев — «Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования» и «Смерть Застрахованного по любой причине», облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 15.01.2020 г. № 03-03-06/1/1190.