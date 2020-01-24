По торговле моторным маслом нельзя применять ЕНВД

К розничной торговле в рамках ЕНВД не относится реализация подакцизных товаров, к которым, в том числе, относятся моторные масла.

В связи с этим деятельность по реализации моторных масел должна облагаться налогами в рамках общего режима налогообложения или в рамках УСН.

В 2020 году в отношении розничной торговли автозапчастями налогоплательщик вправе применять систему ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации моторного масла — УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2020 г. № 03-11-11/1296.