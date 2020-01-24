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Нормально: ПФР будет арендовать тротуар, чтобы начальство подъезжало к крыльцу

Новосибирские блогеры добились штрафа для двух водителей Пенсионного фонда, которые парковали служебные машины на тротуаре возле здания на Октябрьской, 49. На одном из автомобилей ко входу подъезжала начальник управления ПФР в Железнодорожном районе Наталья Зенкова. Интересно и то, что теперь в ПФР хотят арендовать этот участок тротуара, чтобы на законных основаниях подъезжать к крыльцу, пишет местное издание NGS.ru.

– Постоянно делали замечания, но водители прикрывались тем, что у них служебные автомобили и они якобы могут там стоять. Хотя там тротуар и остановка общественного транспорта. А в этот раз мы увидели, как автомобиль подвёз и высадил к крыльцу руководителя Наталью Владимировну. Хотя ранее этот водитель говорил нам, что подъезжает сюда для погрузки, но, по сути, начальника привозит. Мы хотели к ней (Наталье Зенковой. — Прим. ред.) попасть на приём и поговорить. Ведь наверняка именно она организатор стоянки на тротуаре. Но она отказалась с нами разговаривать. Тогда мы вызвали инспекторов ДПС... А вот эту машину, которая подвозила начальницу, её вообще ставили так, что она загораживала пандус для колясочников. То есть на коляске туда совсем нельзя было попасть, – рассказал блогер Денис Новичков.

Двух водителей служебных автомобилей ПФР оштрафовали за стоянку на тротуаре – каждому придется заплатить по 2000 рублей.

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Начальник управления ПФР в Железнодорожном районе Новосибирска Наталья Зенкова объяснила местным корреспондентам, что водители парковались на тротуаре вынужденно.

– Ввиду специфики местонахождения центрального офиса управления ПФР в Железнодорожном районе вопрос парковки автомобиля здесь трудно разрешим: рядом со входом в здание остановка общественного транспорта и тротуар. Другой земли рядом со зданием просто нет… С водителями и другими сотрудниками управления проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения, в том числе и правил парковки. Сейчас предпринимаем усилия в целях решения вопроса закрепления на праве аренды площадки для остановки и стоянки автомобилей перед зданием для удобства клиентов, приезжающих в управление ПФР, – сообщила Наталья Зенкова.

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