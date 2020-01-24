Для самозанятых придумали еще один запрет

В законопроект, запрещающий работать экскурсоводами тем, кто не имеет соответствующей аттестации, предлагают добавить самозанятых. Сейчас в нём речь идёт только об экскурсоводах, нанятых организацией, и об индивидуальных предпринимателях.

Эту и другие поправки в документ в Совете Федерации обсуждали члены Экспертного совета по туризму, пишет «Парламентская газета».

Законопроект, подготовленный Правительством, предусматривает, что экскурсоводами и гидами-переводчиками смогут работать только граждане Российской Федерации, прошедшие аттестацию в специальной комиссии. Полномочия по проведению аттестации должны взять на себя регионы.

Инструкторов-проводников, согласно документу, могут «допустить» к людям, только если они не имеют судимости, способны оказать первую медицинскую помощь и у них есть заключение об отсутствии противопоказаний к работе проводника.

Как отметил на заседании совета президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов, целесообразно было бы внести в законопроект поправку, распространяющую все эти требования на самозанятых граждан. Такие коррективы необходимы, потому что с 1 января 2020 года экспериментальный налоговый режим для тех, кто работает сам на себя, распространился на 19 регионов, считает он.

Эту поправку поддержал также зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Кроме того, по мнению заместителя начальника Главного управления жилищного и социально-бытового обеспечения Управления делами Президента РФ Христофора Константиниди, в документе нужно прописать, что экскурсоводы и гиды обязательно должны иметь высшее профильное образование или образование в области истории или культуры.

«Чтобы экскурсии у нас водили, условно говоря, не инженеры или специалисты по ЖКХ, а профессионалы в своей сфере, — сказал Константиниди. — Возможно, в этом смысле стоило бы установить норму о профессиональной переподготовке вместо коротких семинаров или курсов для прохождения аттестации».

Также, по его словам, в России следует создать Единый федеральный реестр об аттестованных экскурсоводах и гидах. Сейчас законопроект тоже предполагает такие реестры, но не один на всю страну, а чтобы у каждого региона был свой портал.

К реестрам высказал пожелания и советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Он предложил добавлять туда сведения не только о гидах, которых допустили к работе, но и тех, кого лишили аттестации.

Уточнить в законопроекте, каким образом экскурсовод сможет осуществлять свою деятельность не в одном, а в нескольких регионах, попросил представитель Русской Православной Церкви Игумен Серапион. Сейчас документ предусматривает, что экскурсовод, получив аттестацию, может работать только в том субъекте, где он её прошёл.

В случае принятия законопроекта аттестацию по всей России введут с 1 июля 2020 года, а административную ответственность за проведение нелегальных экскурсий, с учётом переходного периода, с 1 января 2022 года.