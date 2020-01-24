Сколько нас еще? Росстат посчитал население

Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России. Численность постоянного населения России на 1 января 2020 года составила 146,74 млн человек, в среднем за 2019 год – 146,76 млн человек. Такие цифры приводит ведомство на своем сайте.

Из данных Росстата следует, что население в РФ за 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек. В 2018 году население РФ снизилось на 99,7 тыс. человек, в 2017 году выросло на 76 тыс. человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

Численность городского населения – 109,54 млн человек (в среднем за 2019 год — 109,5 млн человек), численность сельского населения – 37,19 млн человек (в среднем за 2019 год – 37,26 млн человек).