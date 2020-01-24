Бухгалтеры решили, что свои трудовые книжки не будут переводить в электронные. А вы?

До конца 2020 работники должны определиться, какую трудовую книжку они хотят – электронную или бумажную.
Муки выбора…
Посетители нашего форума инициировали обсуждение на эту тему.
Уважаемые бухгалтера и все-все! Как вы лично решите распорядиться своей трудовой книжкой? Вести ее электронно или оставить и бумажный вариант «на всякий случай»? И почему так, а не иначе?
- FRina
Мнения клерковчан разделились.
Кто-то однозначно голосует за бумажную трудовую книжку, потому что не доверяет пенсионной электронике.
После всех потерь информации в ПФР при неоднократно сдаваемых отчетах, ксерокопий и прочей инфы , только бумажный вариант ТК.
Его хотя бы в суде можно будет предъявить в случае чего для подтверждения стажа, иначе просто скажут -вирус был, база потерялась/испарилась и т.д и т.п.
- Марьяна-бух
Кто-то выступает за прогрессивные технологии и готов распрощаться с заветной зеленой/серой книжецей.
Не вижу принципиальной разницы в плане рисков потери сведений в ПФР, поэтому предпочту электронную.
- TLBuh
А что вы планируете относительно своей личной трудовой книжки?
Какой вариант клеркам милее – бумажный или электронный – выясним в ходе опроса.