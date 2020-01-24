Бухгалтеры решили, что свои трудовые книжки не будут переводить в электронные. А вы?

До конца 2020 работники должны определиться, какую трудовую книжку они хотят – электронную или бумажную.

Муки выбора…

Посетители нашего форума инициировали обсуждение на эту тему.

Уважаемые бухгалтера и все-все! Как вы лично решите распорядиться своей трудовой книжкой? Вести ее электронно или оставить и бумажный вариант «на всякий случай»? И почему так, а не иначе?

Мнения клерковчан разделились.

Кто-то однозначно голосует за бумажную трудовую книжку, потому что не доверяет пенсионной электронике.

После всех потерь информации в ПФР при неоднократно сдаваемых отчетах, ксерокопий и прочей инфы , только бумажный вариант ТК.

Его хотя бы в суде можно будет предъявить в случае чего для подтверждения стажа, иначе просто скажут -вирус был, база потерялась/испарилась и т.д и т.п.

- Марьяна-бух