За допуск на рынок продавцов без ККТ будут штрафовать на 800 тыс. рублей

Минфин разработал два проекта, которые касаются применения ККТ на розничных рынках.

Один из них вносит поправки в закон «О розничных рынках». Отмечается, что если организация или ИП, в соответствии с законодательными требованиями обязана при расчетах применять ККТ, то для заключения договора о предоставлении торгового места она должна представить копии карточек регистрации ККТ.

Кроме того, в закон внесены технические правки: ККМ заменили на ККТ.

Также разработан проект поправок в КоАП. Вводятся новые штрафы для компаний, управляющих розничными рынками.

Штрафовать будут за предоставление торгового места компании или ИП, не предъявившей при заключении договора документы о зарегистрированной ККТ.

Штраф для должностных лиц составит от 45 000 до 50 000 рублей, для ИП - от 350 000 до 800 000 рублей, для компаний - от 450 000 до 800 000 рублей.

Данные законы должны вступить в силу с 1 июля 2020 года.