Какие реквизиты должны быть в чеке ККТ при удержаниях из зарплаты

Организация удерживает из зарплаты работника стоимости реализованной ему продукции. Пробивает чек КТТ. Какой тег должен быть указан в чеке — «сумма по чеку постоплатой (кредит)» (тег 1216), «сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» (тег 1217) или иной?

Такой вопрос налогоплательщик адресовал в УФНС по г. Москве. Что же они ответили?

В первых строчках своего письма налоговики пояснили, что законодательством не предусмотрено предоставление налоговыми органами консультационных услуг налогоплательщикам, а именно: разъяснение заявителю всех возможных вариантов решения проблемной ситуации, последствий каждого из них и предоставление рекомендаций наиболее оптимального варианта решения.

Пользователи ККТ обязаны выдавать клиентам при осуществлении расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или БСО.

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и БСО, в том числе:

— признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) — приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, — возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) — расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода).

ФНС утвердила Приказ от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@, которым предусмотрены форматы фискальных документов, обязательных к использованию, и соответствующие признаки расчета.

В нем предусмотрены соответствующие признаки способа расчета (тег 1214), в том числе «передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит — передача в кредит», «оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) — оплата кредита».

Кроме того, Таблицей 19 Приложения № 2 к Приказу установлены реквизиты «сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)» (тег 1216), «сумма по чеку (БСО) наличными» (тег 1031), «сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081).

Учитывая изложенное, кассовый чек при удержании денежных средств из заработной платы сотрудников организации должен быть сформирован в соответствии с требованиями статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ и Приказа, сообщается в письме УФНС по Москве от 09.01.2020 г. № 17-26/2/000034@.