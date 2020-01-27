Московские работодатели будут по-новому выплачивать страховые пособия

С 1 января 2021 года в городе Москве начинается реализация проекта ФСС «Прямые выплаты». Механизм «Прямых выплат» предполагает изменения в порядке выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и касается всех работодателей и граждан, работающих по трудовым договорам.

Об этом сообщается на сайте московского отделения фонда.

Перечислены плюсы нового механизма для страхователей:

- Средства работодателя не затрачиваются на выплату пособий; - Упрощение процесса составления отчетности; - В связи с передачей функций страховщику отпадает необходимость отслеживать изменения в законодательстве при расчете пособий, выплачиваемых ФСС; - Страхователю не нужно обращаться за выделением средств на выплату страхового обеспечения, которое выплачивает ФСС.

Между тем напомним, что закон, вводящий всеобщий переход на прямые выплаты, пока не принят.

В конце сентября 2019 года Минтруд разработал соответствующий проект, однако форму закона он пока не приобрел.