Пять правил замены лет при расчете больничных и декретных: методичка от ФСС

При расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предшествующих календарных года.

В некоторых случаях для исчисления пособий по заявлению работника допускается замена календарных лет расчетного периода.

О чем нужно помнить бухгалтеру при замене календарных лет? Рекомендации по этому вопросу дали в Амурском региональном отделении ФСС.

Для бухгалтеров там подготовили специальную методичку-презентацию (файл с презентацией — во вложении к этому материалу).

ФСС озвучил пять правил:

Правило 1. Был декрет = замена лет

Замена лет расчетного периода допускается, если в расчетном периоде был:

· отпуск по беременности и родам;

· отпуск по уходу за ребенком (до достижения им возраста 3 лет).

Правило 2. Где 2, там и 1

Заменить в расчетном периоде можно как один год, так и два. При этом неважно, приходятся соответствующие отпуска на полный год расчетного периода или только на часть года.

Правило 3. Любой год для замены выбрать нельзя

Замена лет может осуществляться не на любые календарные годы (год), а на непосредственно предшествующие наступлению страхового случая. Так, если в 2017-2018 годах застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, а новый страховой случай наступил в 2019 году, то 2017 и (или) 2018 годы могут быть заменены на 2016 год и (или) 2015 год, а не на вообще любые предшествующие годы (год).

Правило 4. Решать нужно быстро!

Обратиться с заявлением о замене лет (года) расчетного периода работник должен одновременно с заявлением о назначении и выплате пособия, т.е. до назначения пособия!

Правило 5. Помоги посчитать

Заменить годы (год) можно, если при этом размер пособия увеличится.