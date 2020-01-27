Отмена декларации по УСН не вызывает у клерков бурной радости

С 1 июля 2020 года должна быть отменена декларация по УСН с объектом «доходы» для тех, кто пользуется онлайн-кассами.

Хорошо это для бизнеса или плохо, мы спросили наших читателей.

Как показали результаты опроса, большинство клерков относятся к этому нововведению отнюдь не восторженно.

65 % респондентов считают, что от этого законодательного новшества будет больше вреда, чем пользы.

31 % опрошенных отнеслись к этому проекту индифферентно. Ведь отказ от декларации будет добровольным.

И только 4% клерков выразили радость, отметив, что теперь у налогоплательщиков будет одной декларацией меньше.