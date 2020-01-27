Введение в России многоженства спасет демографию?

Продолжается падение численности населения в РФ и ничего не помогает - ни материнский капитал, ни развитие медицины, констатирует инициативный гражданин, который предложил свое решение демографической проблемы.
По его мнению, нужно всего-навсего внести небольшую правку в пункт 1 статьи 12 Семейного кодекса РФ, изложив ее в следующей редакции:
«Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины (женщин), ...».
То есть другими словами, предлагается в России узаконить многоженство.
Автор инициативы на сайте РОИ приводит в пример Парагвай:
В конце 19 века они были на грани выживания (осталось 220 т. женщин и 28 т. мужчин), а в 1969 году принят интересный закон, который позволил довести население до 7 млн. человек.
Нам нужен такой же закон, уверен гражданин.
Пока количество голосов за эту идею и против нее, примерно одинаковое.
А вы что думаете по этому поводу?