ИФНС будет уведомлять о льготах по налогам по новой форме

Налоговая инспекция будет уведомлять о предоставлении налоговых льгот по установленной приказом от 12.11.2019 № ММВ-7-21/566@ форме.

Речь идет о льготах по налогу на имущество физлиц, а так же о льготах по земельному и транспортному налогу как для организаций, так и для граждан.

Дело в том, что с 2020 года для компаний отменены декларации по транспортному и земельному налогу. И для получения льгот, которые раньше заявлялись в этой декларации, надо будет направлять в налоговые органы заявление.

В ответ на это заявление ИФНС обязана выслать организации либо уведомление о предоставлении льгот, либо сообщение об отказе. Форма такого сообщения утверждена этим же приказом.