В банки будут приходить срочные запросы о клиентах

Росфинмониторинг планирует направлять срочные запросы в банки по клиентам. Срок ответа – 6 часов. Это следует из проекта Приказа ФСФМ «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

Сейчас понятия срочный запрос от финансовой разведки не существует. Все запросы обрабатываются по стандартной процедуре со сроком ответа 5 дней.

Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.