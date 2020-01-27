Завышенная зарплата в 2-НДФЛ. Кого накажут: работника или компанию

Ответственность за искаженные суммовые показатели в справке 2-НДФЛ несет работодатель, а не работник. Так решили суд.

В деле, рассмотренном Свердловским областным судом в Апелляционном определении от 28.08.2019 № 33а-14515/2019, суд удовлетворил административный иск иностранного гражданина о признании незаконным решения ГУ МВД России по Свердловской области об отказе в получении гражданства РФ.

Решение административного ответчика было основано на представлении заведомо ложных сведений о доходах: в поданной с заявлением о приеме в гражданство справке формы 2-НДФЛ сведения о доходах не соответствовали данным информационных ресурсов налоговых органов (сумма, указанная в представленной справке, была больше).

Статьей 126.1 НК РФ установлена ответственность налогового агента за представление налоговому органу документов, предусмотренных НК РФ, содержащих недостоверные сведения, в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения. Из анализа положений налогового законодательства суд заключил, что ответственность за искаженные суммовые показатели, представленные налоговым агентом налоговому органу, несет налоговый агент, то есть, по смыслу ст. 24 НК РФ, работодатель физического лица.

Факт наличия трудовых отношений с налоговым агентом, выдавшим административному истцу справку о доходах формы 2-НДФЛ за соответствующий год нашел свое подтверждение в суде путем исследования трудового договора, копии трудовой книжки, содержащей запись о приеме на работу.

Совокупность исследованных доказательств позволила суду сделать вывод об отсутствии со стороны административного истца умысла на представление заведомо ложных сведений о своих доходах.