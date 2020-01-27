ОФД рассылает в чеках рекламу без ведома продавцов

На портале vc.ru опубликовали статью владельца бизнеса, который возмущен «монетизацией» кассовых чеков, передаваемых оператором фискальных данных «1-ОФД».

«Они (1-ofd.ru) решили, что раз отправляют нашим клиентам чеки, то почему бы в письмо с чеком не разместить „рекламку“ с их „процентиком“? Прямо в начале письма с чеками они (ОФД, кому мы платим деньги и поручили хранить данные и выдавать чеки) без уведомления нас (продавцов, или, как они пишут в своей оферте, пользователей) отправляют нашему клиенту свою рекламу».

Больше всего бизнесмена волнует то, что таким образом в чеках может оказаться реклама конкурента (там размещена ссылка на купонатор). На его запрос в «1-ОФД» ответили, что размещение рекламы законно, но если он видит там конкурентов, они могут её изменить.

Еще автора статьи волнует, что по сути ОФД «подмешивает рекламное сообщение в мои коммуникации с клиентом, и если клиент пожалуется, то виноват могу оказаться я».

Однако не все согласны с мнением автора о незаконности действий ОФД:

«54-ФЗ не нарушается, покупатель получает чек, продавец отбивает чек, ФНС фиксирует чек. 152-ФЗ не нарушается, потому что персональные данные покупателя никуда не передаются. Предложение обезличено. Закон о рекламе не нарушается»

«Ну, а то, что ваш клиент купил у вас сегодня помидоры, а потом через ваш чек купил на следующий день у других телевизор — это абсолютно безболезненная для вас история. Ведь это разные сегменты расходов. Клиент и без этой рекламы купит завтра телевизор, а вы с этого ничего не потеряете, как и в случае, если ваш клиент купит телевизор через купонник» Отключить рекламу

Есть и предложения, как обойти рассылку рекламы:

«Не знаю как у 1-ofd.ru но у некоторых ОФД можно отключить отправку на mail пользователя, а саму отправку чека клиенту реализовывать средствами CMS системы. Например в Netcat такой функционал есть, думаю и в других системах тоже».

Предприниматели возмущены еще и потому, что их заставили оплатить совершенно не нужную им онлайн-кассу, фискальники, а теперь они еще являются пунктом бесплатного сбора электронных адресов ничего не подозревающих людей, которые без своего согласия получают конкретный спам.