Раскатай губу. Работники признались, сколько хотят получать

В среднем жители России хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц, выяснил сервис по подбору персонала «Работа.ру».

Согласно исследованию, около 26% людей считают идеальной зарплату в 100−200 тыс. рублей, а 4% согласились бы на 30 тыс. в месяц.

При этом пожелания отличаются в зависимости от региона. Например, респонденты из Москвы заявляли о желании получать 104 тыс. рублей в месяц, а из Новосибирска – 90 тыс. В Нижнем Новгороде работников устроила бы зарплата в 70 тыс., а в Ростове-на-Дону в 87 тыс. рублей.

Аналитики указали и на разные запросы мужчин и женщин. Первые считают достойным заработок в 103 тыс. рублей, а женщины называют скромные 80 тыс.

В опросе приняли участие 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.