Право на имущественный вычет сохраняется, если недвижимость оплачивали через представителя

Действия представителя по оплате расходов при покупке недвижимости не требуют нотариального удостоверения доверенности, если совершаются по поручению и в интересах доверителя. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

Налоговой инспекции, куда была подана декларация 3-НДФЛ и заявление на имущественный вычет, не понравилось, что платежные документы, подтверждающие оплаты, были не от имени налогоплательщика, а от имени его представителя. По мнению налоговиков, доверенность должна была быть нотариально заверенной, а оно была простой письменной. Поэтому в вычете было отказано.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС России. И там встали на его сторону, ведь если представитель действует в интересах и по поручению доверителя, оплачивая расходы на приобретение недвижимости, то нотариально заверенная доверенность ему не требуется (п. 3 ст. 29 НК РФ, 185.1 ГК РФ). Следовательно, ссылка инспекции на статьи 163 и 185.1 ГК РФ в указанном случае противоречит нормам действующего законодательства. Поэтому ФНС России признала решение инспекции необоснованным.