Как вывести деньги со счета юрлица или ИП на физлицо

Физлицо регистрируется в международной платежной системе PayPal, выставляет счет в приложении. Присылает счет в виде ссылки вам, вы тоже регистрируетесь в Paypal.

К аккаунту привязываете корпоративную карту. По ссылке оплачиваете корпоративной картой и с комиссией 4-5% (ее платит получатель) деньги со счета юрлица списываются на счет физлица в PayPal.

При этом банк отражает эту комиссию как платеж пластиковой картой по экварингу, то есть банк не квалифицирует ее как платеж физлицу. Физлицо перечисляет деньги со своего счета в PayPal на свой банковский счет физлица.

Актуально для УСН, ЕНВД и патента.