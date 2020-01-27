Открытое письмо Мишустину: налоговая амнистия для малого бизнеса, кредитование под 0%

На новое российское правительство возлагают немалые надежды.

Вот и партия предпринимателей решила напомнить исполнительной власти о существовании иного пути, иной экономической политики. Борис Титов опубликовал открытое письмо премьер-министру с предложениями по развитию бизнеса в стране. Центральное предложение – налоговая амнистия для бизнеса.

Вот небольшой комментарий Титова:

Кредиты: наладить систему проектного финансирования, дешевого долгосрочного беззалогового кредитования.

Тарифы: заморозить тарифы монополий на три года, а потом перейти на систему Price cap, при которой не тарифы следуют за издержками монополиста, а монополист повышает свою эффективность в рамках установленного потолка цен. Дешевая, под 5% ипотека для всех нуждающихся: инструмент решает сразу две задачи, и стимулирования роста, и социальную.

Наконец, сто индустриальных кластеров, которые могут стать точками нового роста. Программа готова, надо лишь иметь решимость создать в кластерах новые, прогрессивные условия финансирования, налогообложения, контроля. Думаю, под нашими предложениями подпишется любой несырьевой бизнесмен»