Кому и почему банки отказывают в обслуживании

Банк отказывает в заключении договора банковского обслуживания (ДБО). В чем причина? Сейчас на слуху дело Константина Шамко против Альфа-Банка по причине отказа второго в заключении договора банковского обслуживания. Причин для отказа может быть предостаточно не только у Альфы, но у всех остальных банков. Попробуем озвучить основные.

1. Первое, что делает сотрудник банка – проверяет клиента на причастность к террористической деятельности. Список лиц есть в каждом банке без исключения. Это первое и главное, что должен сделать сотрудник. В случае положительного результата – как минимум, отказ в заключении ДБО.

2. Сследующий список для проверки – черный список (блокировка счетов). Если клиент находится в данном списке, то отказ в ДБО обеспечен. При этом сотрудник видит: возможна разблокировка счета или нет. Пояснения оставляются по каждому клиенту без исключения (юридические и физические лица).

На этом официальные причины заканчиваются.

3. Сотрудник обращает внимание на внешний вид клиента – это правило касается VIP-обслуживания в банках.

Для менеджеров существует целый перечень, на что стоит обратить внимание, прежде чем предоставить клиенту право VIP-обслуживания.

4. Банкира может смутить, если клиент постоянно советуется с третьими лицами по телефону по вопросу открытия счета. Тут сотрудник вспоминает 115-ФЗ и обнал. Как правило, чем выше уровень обслуживания в банке, тем больше лимиты – обнал обеспечен. И дело не только в нарушении закона. Сотрудник отвечает за каждого клиента, и если блокировка счета произошла через короткий промежуток времени, то вопросы к сотруднику будут.

5. Еще больше подозрений, если третьи лица присутствуют лично и руководят процессом открытия счета и заключения ДБО. На основании 115-ФЗ счет никто не откроет.

6. Новый клиент уже есть в базе клиентов банка, но не в курсе этого – вот тут могут быть проблемы, но не факт.

7. Сотрудники банков получают информацию о подделанных документах удостоверяющих личность (ДУЛ), так что не прокатит – естественно, никто не заключит ДБО по копии ДУЛ, да и кроме оригинала паспорта (за исключением определенных случаев) в банке ни один документ не примут.