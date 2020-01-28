Билайн сэкономил миллионы на замене бухгалтеров роботом

RobBee стал первым роботом, которого трудоустроил Билайн. Он является сотрудником Объединенного центра обслуживания (ОЦО) оператора в городе Ярославль с октября 2018 года. В обязанности RobBee входит проверка и учет кассовых операций.

Он проверяет поступление наличных денежных средств из всех офисов продаж в банк и выявляет недостачи или излишки. Также RobBee сверяет информацию о проведённых операциях по эквайрингу, полученную из банка, с данными в учетных системах компании, и, если находит расхождения, - сразу же сообщает сотрудникам офисов продаж.

Уже спустя полгода с момента внедрения RobBee смог освободить сотрудников ОЦО от необходимости самостоятельно проверять более 90% кассовых документов. При этом трудоемкость процесса снизилась в 4 раза, а скорость выполнения операций выросла на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Благодаря оптимизации алгоритма робота в ходе эксплуатации удалось увеличить в полтора раза скорость его работы и сократить время на его обслуживание на 30%. Кроме того, RobBee научился лучше работать с исключениями.