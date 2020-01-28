Билайн сэкономил миллионы на замене бухгалтеров роботом

«Билайн» подсчитал эффективность робота-бухгалтера RobBee: за всё время работы он помог оператору сократить расходы на более чем 50 млн рублей. Робот перевыполнил план на 40% и окупился менее, чем за год, рассказали утверждается на сайте компании.
RobBee стал первым роботом, которого трудоустроил Билайн. Он является сотрудником Объединенного центра обслуживания (ОЦО) оператора в городе Ярославль с октября 2018 года. В обязанности RobBee входит проверка и учет кассовых операций.
Он проверяет поступление наличных денежных средств из всех офисов продаж в банк и выявляет недостачи или излишки. Также RobBee сверяет информацию о проведённых операциях по эквайрингу, полученную из банка, с данными в учетных системах компании, и, если находит расхождения, - сразу же сообщает сотрудникам офисов продаж.
Уже спустя полгода с момента внедрения RobBee смог освободить сотрудников ОЦО от необходимости самостоятельно проверять более 90% кассовых документов. При этом трудоемкость процесса снизилась в 4 раза, а скорость выполнения операций выросла на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Благодаря оптимизации алгоритма робота в ходе эксплуатации удалось увеличить в полтора раза скорость его работы и сократить время на его обслуживание на 30%. Кроме того, RobBee научился лучше работать с исключениями.
Стоимость разработки и внедрения робота «Билайн» не раскрывает, пишет портал vc.ru. В 2020 году RobBee будет учиться создавать закупочные документы по строительству мобильной сети, что поможет увеличить скорость процесса на 56%, отметили в компании. После этого RobBee будет выполнять работу, сопоставимую работе 120 сотрудников, рассказали в «Билайне».