Бухгалтеров заставляют делать юридическую работу

На главного бухгалтера навесили обязанность по подготовке документов для претензионно-исковой работы с поставщиками. Вынуждают делать расчёт суммы штрафов и пени по договорам с контрагентами.
А между тем в должностной инструкции об этом нет ни слова. Не должен ли эту работу выполнять юрисконсульт?
С таким вопросом главбух обратилась на портал «Онлайнинспекция.рф».
В Роструде пояснили, что если такая работе не предусмотрена трудовым договором и/или должностной инструкцией главного бухгалтера, то выполнять такую работу он не обязан.
Поручить ему выполнение указанной работы работодатель вправе либо в виде совмещения профессий (должностей), либо в виде совместительства.
Кроме того, описанные функции как правило поручаются юрисконсультам.