Бухгалтеров заставляют делать юридическую работу

На главного бухгалтера навесили обязанность по подготовке документов для претензионно-исковой работы с поставщиками. Вынуждают делать расчёт суммы штрафов и пени по договорам с контрагентами.

А между тем в должностной инструкции об этом нет ни слова. Не должен ли эту работу выполнять юрисконсульт?

С таким вопросом главбух обратилась на портал «Онлайнинспекция.рф».

В Роструде пояснили, что если такая работе не предусмотрена трудовым договором и/или должностной инструкцией главного бухгалтера, то выполнять такую работу он не обязан.

Поручить ему выполнение указанной работы работодатель вправе либо в виде совмещения профессий (должностей), либо в виде совместительства.

Кроме того, описанные функции как правило поручаются юрисконсультам.