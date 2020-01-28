Котову из «московского дела» пересмотрят жестокий приговор

Конституционный суд велел пересмотреть приговор осужденному по «дадинской» статье фигуранту «московского дела» Константину Котову. Суд признал его виновным в нарушении порядка проведения собраний и митингов (ст. 212.1 УК). Президент Путин 25 января поручил Генпрокуратуре проверить законность наказания, и вот КС обязал суды пересмотреть решение.

Конституционный суд указал, что одним из признаков объективной стороны состава преступления по ст. 212.1 является «причинение либо реальная угроза причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, иным конституционно охраняемым ценностям».

«Угроза должна быть действительной и подтверждаться конкретными действиями привлекаемого к уголовной ответственности лица, свидетельствующими о создаваемой ими реальной опасности здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, иным конституционно охраняемым ценностям» – из определения КС по жалобе Котова.

Наказание Котова называют беспрецедентно жестким, потому что программист даже не успел поучаствовать в акции. Его задержали в августе 2019 года за участие в несанкционированном митинге возле здания администрации президента. Он успел выйти из метро и пройти несколько десятков метров с белым плакатом в рюкзаке за спиной. Через 30 секунд его схватили полицейские и увели в автозак. Это засвидетельствовано на видео, но судья отказался его смотреть. В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.