Кто получит прибавку к пенсии до 30 тысяч

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии.

Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. В малообеспеченных регионах заработать на безбедную пенсию будет труднее, даже если регулярно откладывать по ГПП 6% от своего дохода. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей).

Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza, с ними ознакомились «Известия».

ГПП — исключительно добровольная схема, подчеркнули в Банке России в ответ на запрос «Известий». Успех его распространения, по мнению регулятора, будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества.

В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — именно такой ориентир в качестве «идеального» называл Минфин. Однако за последние годы лишь единичные фонды смогли показать такую прибыль, говорится в исследовании.

Реальная доходность в 6,7% — это слишком оптимистично, говорят эксперты. Более реалистичной выглядит ставка в 1–2%. Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд За счет внедрения системы ГПП Минфин сможет привлекать до 360 млрд рублей каждый год.

Если опираться на последние 20 лет, то накопленный уровень инфляции составил более 550%, объяснил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. За этот период Россия пережила несколько экономических кризисов, усиление геополитических рисков и обвал нефтяных цен, напомнил он. При подобном сценарии, чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие, понадобится 8–10% годовых, а на безбедную и независимую старость — до 300 тыс. рублей в месяц.