Банк «Открытие» изменил логотип

Банк «Открытие» обновил свой логотип. Как следует из сообщения пресс-службы, он уже используется в новой рекламной кампании, стартовавшей ранее в январе, а также в других коммуникациях.

Обновленный логотип имеет преемственность с предыдущей версией. Рестайлинг выполнен дизайнерами банка. За основу была взята гарнитура новых шрифтов банка, использующихся в рекламных коммуникациях. «Благодаря сокращению количества шрифтов в рекламных макетах улучшится визуальная целостность и общая считываемость информации», — полагают в банке.

Там подчеркивают, что «начертание шрифта обновленного логотипа соответствует глобальным трендам в экономике и социокультурной сфере — упрощению, выравниванию баланса, технологичности».

На новом логотипе (верхнее изображение) размещен слоган: «Надежный банк нашего времени».

Некоторое время два логотипа банка «Открытие» будут существовать одновременно, новый постепенно заменит старый. Действующие маркетинговые материалы или другие носители, где есть старый логотип, будут использоваться до тех пор, пока они не закончатся или не наступит износ. Вывески в отделениях будут меняться по мере износа и наступления плановой даты замены. Таким образом ребрендинг не потребует от банка никаких дополнительных затрат. До конца 2020 года логотип обновится в ключевых рекламных каналах. Логотипы дочерних компаний — УК «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», «Открытие Факторинг» — также будут выполнены в новой стилистике.

Старый логотип банка

Новый логотип банка