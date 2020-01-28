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Как новую отчетность в ПФР сформировать в программе 1С

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предусмотрена печать заявлений сотрудников о предоставлении сведений о трудовой деятельности, подготовка, автоматическое заполнение отчетов СТД-Р и СЗВ-ТД, сохранение файлов отчетов и выгрузка в ПФР в требуемом формате.

Об этом сообщается на портале «БУХ.1С».

Напомним, в этом году следует уведомить каждого сотрудника о нововведениях и передать в ПФР заявления сотрудников о выборе бумажной или электронной трудовой книжки.

Подготовить Заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности можно в меню Кадры — Электронные трудовые книжки по кнопке Создать.

Для каждого сотрудника следует указать один из двух вариантов по желанию сотрудника:

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  • ведение бумажной трудовой книжки,
  • сведения о трудовой деятельности в электронной форме.
По кнопке Заявление для каждого сотрудника будет подготовлено для печати соответствующее заявление, на котором сотрудник поставит подпись. Информация о произведенном выборе будет включена в состав отчета СЗВ-ТД.

Для автоматического заполнения сведений о трудовой деятельности сотрудников СТД-Р и СЗВ-ТД в кадровых документах (Прием на работу, Кадровый перевод, Увольнение) предусмотрен флаг Отразить в трудовой книжке.

1

При установленном флаге Отразить в трудовой книжке доступно поле Трудовая функция. Это поле добавлено в кадровые документы в соответствии с требованиями ТК РФ о регистрации изменении трудовой функции. Изменение трудовой функции, к примеру при кадровом переводе, может отличаться от изменения должности.

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Кадровые документы, предназначенные для отражения в трудовой книжке, регистрируются как Мероприятия в документах СТД-Р и СЗВ-ТД.

2

Документ Сведения о трудовой деятельности сотрудников, СТД-Р формируется в меню в меню Кадры — Электронные трудовые книжки по кнопке Создать, предназначен для печати и выдаче сотруднику на руки при его увольнении.

3

Документы Сведения о трудовой деятельности сотрудников, СЗВ-ТД формируется в меню Кадры — Электронные трудовые книжки по кнопке Создать, предназначен для отправки в качестве отчета в ПФР.
4

Мероприятия

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