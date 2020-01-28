Как новую отчетность в ПФР сформировать в программе 1С

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предусмотрена печать заявлений сотрудников о предоставлении сведений о трудовой деятельности, подготовка, автоматическое заполнение отчетов СТД-Р и СЗВ-ТД, сохранение файлов отчетов и выгрузка в ПФР в требуемом формате.

Об этом сообщается на портале «БУХ.1С».



Напомним, в этом году следует уведомить каждого сотрудника о нововведениях и передать в ПФР заявления сотрудников о выборе бумажной или электронной трудовой книжки.

Подготовить Заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности можно в меню Кадры — Электронные трудовые книжки по кнопке Создать.

Для каждого сотрудника следует указать один из двух вариантов по желанию сотрудника: