Как новую отчетность в ПФР сформировать в программе 1С

А меня больше всего впечатлила фраза "это вид пенсионной схемы". Такое ощущение, что Пенсион...
Спасибо, Антон! Наконец то хоть один вопрос, достойный профессионального форума!...
То есть вариант - два человека договорились о совместном противостоянии жизненным трудностям (дав...
От того, что несколько слов вырезали из ст.116, ничего не изменилось. Побои жены или другого родс...
а вы считаете, что оскорбительно может высказываться только мужчина? Женщина не может высказать ...
А хочется же ни копейки не потратить, правда? Получить удовольствие нахаляву. А думать о проблема...
Правда, при этом обсуждается вопрос об НДФЛ с пенсионных начислений. Ждите!...
В реальности (2019 год):Микропредприятие1: 16,5%Микропредприятие2: 12,9%ИП (4 работника): 7%...
Женаты все на жёнах. У них совсем другой юридический статус, есть права и немного обязанностей. А...
так а если это в браке происходит? что и происходит, то все женаты на проститутках?Что-то несет в...
На западе такой эксперимент уже давно проходит. Там оба пола друг друга массово исключают - одноп...
Да, хрен с ними с проститутками!Как наследство делить-то будем!??? ...
и прочие слабО. Он уже знает цену всем этим постановочным показным эмоциям....
ржака)Если женщине подарили что-то материальное - она проститутка, если ничего не подарили - шлюх...
Для пенсионера хорошо - индексация сохраняется. Это выгоднее, чем работать официально. Но как и в...
Проститутом. Короче все мужики 23 февраля в них превращаются за пену и носки. ...
Что значит".. желание поиметь женщину не неся при этом никаких обязательств и не думая о последст...
Из статьи 116 (побои) исключено положение, в соответствии с которым уголовно наказуемыми считаютс...
Ну вообще-то статьи УК никто не отменял. И неважно, родственник потерпевшая сторона или нет....
Интересно, кто-то уже судился по этому вопросу?
а желание поиметь женщину не неся при этом никаких обязательств и не думая о последствиях - как о...
Да вранье все это про отмену отмены индексации. Кто то брякнул что то не подумавши, а СМИ раструб...
Как-то не по-русски написано. 1 абзац 1 пункта противоречит 1 абзацу второго пункта. По-другому н...
У Вас неверный логический ряд. Можно ехать на машине и задавить человека. Если выпить за рулем то...
Т.е. вы даже подарок любимой женщине зажмете? Ибо если подарите, она для вас станет проституткой?...
Почему я подозреваю здесь нечестную конкуренцию? Почему какие то "предводители" хотят начать выда...
нафига улучшать лечение "нефти" если "нефть" кончается? До пенсии доживёшь и помирай. А вот за ко...
вообще то желание женщины лечь под мужика в обмен на материальные блага это и есть проституция. ...
Гильдии вводят, как в средневековье.
Как Вы думаете зачем мужчине именно жениться на еще одной женщине? Ему нужны какие то дополнитель...
Ну, вообще в принципе я не против института брака.
У нас гибкое ценообразование - зависит от объема. Поэтому и не пишем сразу.Если объем 150-200 стр...
Так у них и сейчас есть такая возможность. Вы же не предлагаете институт брака запретить в принц...