Прибавка к пенсии – фантастическая реклама ГПП

Судя по всему, выделенный бюджет ЦБ на продвижение ГПП полностью освоила компания Финэкспертиза, опубликовав фейковые расчеты по будущим золотым горам, которые якобы получат россияне, согласившись на новый добровольный налог в 6% от своей зарплаты. Такое предположение делает Александра Баязитова, автор блога «НеАдские бабки».

Эксперты выяснил, что каждый наш согражданин в среднем будет получать более 16 тысяч рублей прибавки к пенсии. Давайте посчитаем сами.

Предположим, что в среднем россиянин получает 40 тысяч рублей и будет ежемесячно, в течение 20 лет перечислять в НПФ 6% от своей зарплаты – то есть 2400 рублей в месяц, или 28 800 рублей в год. Этот НПФ окажется очень честным, и в отличие от цэбэшного же «Открытия» или «Сафмара» ни разу не зафиксирует убытки, а будет стабильно работать, и перегонять инфляцию на один процентный пункт. То есть гарантированно будет приносить 4% годовых (примерно такую доходность сейчас дает, например, НПФ Сбербанка).

Далее не забудем, что пенсионщики ежегодно будут брать за управление вашими деньгами менеджмент фи – 0,75% от суммы ваших активов, и еще плюс 15% от полученного дохода как саксесс фи. Забиваем данные в Эксель, и выясним, что при таких самых позитивных раскладах, за 20 лет неукоснительного перечисления 2400 рублей каждый месяц, ваша золотая гора, с учетом полученного дохода, составит 764 тысячи рублей. Делим эту сумму на 258 месяцев (официальный нынешний срок дожития, а его еще и поднимут наверняка) и получаем прибавку к пенсии в 2961 рубль. И это без учета инфляции!

То есть если вы сегодня будете каждый месяц в ГПП дополнительно откладывать 2400 рублей, то через 20 лет получите прибавку к вашей пенсии в 2961 рубль. Во что превратит инфляция эти деньги через 20 лет – сами прикиньте.

И это мы подсчитали ваш ГПП с учетом самого позитивного развития, без крупных девальваций, и того, чтобы какой-нибудь НПФ не распределил по вашему счету минус 10-20% годовых, что сейчас происходит регулярно.