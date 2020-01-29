Роструд советует работодателям отказаться от командировок в Китай

При планировании командировок работодателям целесообразно учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Китае и рекомендации компетентных органов власти воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации.

Такое информационное сообщение опубликовано на сайте Роструда.



В соответствии со ст. 212 ТК работодатель обязан обеспечивать работникам безопасные условия и охрану труда и информировать их об условиях и охране труда при исполнении ими трудовой функции.

Вместе с тем отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре. К примеру, запрещается требовать от работника работы, не обусловленной трудовым договором.



Некоторых работников можно направлять в командировку, только если они дали на это согласие. Они имеют право отказаться от командировки в силу закона. К таким работникам относятся:

? женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

? одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет;

? работники, имеющие детей-инвалидов;

? работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.



Отдельных работников вообще нельзя направлять в командировку, так как это запрещено законом. К ним относятся:

? беременные женщины;

? несовершеннолетние сотрудники, за исключением спортсменов и творческих работников;

? работники, заключившие ученический договор, — если командировка не связана с ученичеством;

? инвалиды — если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации;

? работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган, в период проведения выборов.