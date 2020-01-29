Для каких продуктов хотят отменить НДС и налог на прибыль. И почему это бред

Продавцов хотят отучить выкидывать продукты. Депутаты от «Единой России» Сергей Вострецов и Николай Валуев предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют до 40% от цены переданного товара. Это подтолкнет производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы отправлять их на помойку, считают депутаты.

Фактически сейчас благотворительная передача продовольственных товаров приравнена к продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль. Поэтому бизнесу сегодня выгоднее уничтожать нереализованную продукцию (из-за нарушения упаковки, истечения срока годности и т.д.), так как передача ее на благотворительные цели приводит к дополнительным расходам в виде 20% налога на прибыль по сравнению с уничтожением.

Депутаты подготовили законопроект, пишет «Российская газета», который уже направили в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

От редакции заметим, что авторы законопроекта плохо знают налоговое законодательство. Бесплатная передача товара действительно облагается НДС, но при этом появляется право на вычет. А вот налога на прибыль при дарении товара не возникает вообще.