Когда можно и когда нельзя применять ЕНВД при реализации товаров бюджетникам

При торговле в розницу можно применять ЕНВД.

В целях применения ЕНВД к розничной торговле относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и за безналичный расчет по договорам розничной купли-продажи, независимо от того, какой категории покупателей (физическим или юридическим лицам) реализуются эти товары.

При соблюдении указанных выше норм Гражданского кодекса и главы 26.3 НК в отношении предпринимательской деятельности, связанной с розничной торговлей товарами за безналичный расчет бюджетным учреждениям и осуществляемой в рамках договоров розничной купли-продажи, может применяться ЕНВД.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.12.2019 г. № 03-11-11/102578.

Вместе с тем к розничной торговле не относится реализация в соответствии с договорами поставки.

Следовательно, деятельность по реализации товаров, в том числе бюджетным и некоммерческим организациям, на основе договоров поставки или по государственным (муниципальным) контрактам относится к предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли, в отношении которой применяется ОСНО или УСН.