Антиблок. Как искусственно манипулировать налоговой нагрузкой

Основным критерием блокировки счетов предпринимателей на основании 115-ФЗ является низкая налоговая нагрузка. По методике ЦБ – пороговое значение налоговых платежей 0,9% от оборота по списанию с расчетного счета. Для представителей теневой экономики – это давно известный факт. Поэтому сейчас широкое распространение получила схема по искусственному манипулированию налоговой нагрузкой. Вот как она устроена.

Юридические лица перечисляют деньги в качестве уплаты налоговых платежей на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» с указанием заведомо неверных реквизитов. Впоследствии деньги возвращаются от Управления Федерального казначейства обратно с балансового счета № 30811 «Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения», тем самым формально увеличивается коэффициент налоговой нагрузки налогоплательщика.

Иными словами, при таком раскладе автоматизированные банковские системы считают, что клиент платит много налогов и вне подозрения в сомнительной деятельности. Некоторые банковские антиотмывальщики прознали о данной хитрости и подкрутили фильтры в системе, поэтому схема уже работает не везде.