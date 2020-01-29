Редакция «Банки.ру» оспорила в суде свое выселение

ООО «Банковские новости», чьи сотрудники как журналисты создают контент для финансового портала «Банки.ру», подало иск в Арбитражный суд Москвы против этого портала, а именно ООО «Информационное агентство «Банки.ру».

«Банки.ру» – крупнейший финансовый портал рунета, включающий финансовый супермаркет, информационное агентство, тематические форумы и интерактивные сервисы.

Несколько лет назад, после введения ограничения на иностранное владение СМИ, производство контента для портала было выделено в отдельную компанию. Ею владеет семья основателя портала Филиппа Ильина-Адаева. С «Банки.ру» эта компания работает по договору, одно из условий которого – предоставление помещения для работы редакции. Также семья Ильина-Адаева контролирует 60% самого портала, остальное – у американского фонда Russia Partners.

В конце прошлого года между партнерами разразился конфликт: фонд счел, что производство контента по действующей схеме больше неэффективно. В начале декабря 2019 г. гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова вручила редакции уведомление о расторжении договора на поставку контента и требовании об освобождении помещения.

Теперь «Банковские новости» оспаривают это решение в суде и считают, что у «Банки.ру» не было оснований на одностороннее расторжение договора, следует из копии иска, с которой ознакомились «Ведомости». Ильин-Адаев подтвердил, что такой иск подан. Юнусова заявила «Ведомостям», что условия договора позволяют ей как гендиректору в случае возникновения производственной необходимости расторгнуть договор аренды. Освободившееся пространство, по ее словам, будет использоваться бывшими сотрудниками ООО «Банковские новости», которые переходят на работу в «Банки.ру».