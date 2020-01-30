Как считать налог на имущество в свете нового ФСБУ 25/2018

Объектом обложения налогом на имущество организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве ОС в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

ФСБУ 25/2018 применяется организациями (арендодателями и арендаторами) начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Но при этом организация может принять решение о его применении до указанного срока.

В зависимости от срока перехода (досрочного перехода) организации (арендодателя и арендатора) на ФСБУ 25/2018, а также от вида аренды (операционной или неоперационной (финансовой) аренды)), условий договора аренды (срока аренды, перехода права собственности на предмет аренды и др.), предмет аренды может учитываться на балансе арендодателя и арендатора в качестве ОС, инвестиционного имущества или в качестве права пользования активом, а также за балансом в качестве арендованных ОС, а в отдельных случаях арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом.

Поэтому, если объект недвижимого имущества, полученный в аренду, учитывается на балансе арендатора в составе ОС, то арендатор признается налогоплательщиком по налогу на имущество в отношении этого объекта недвижимого имущества, а если объект недвижимого имущества, переданный в аренду, учитывается в составе ОС на балансе арендодателя, - то налогоплательщиком признается арендодатель.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.01.2020 N 03-05-04-01/2993.

Вместе с тем, в случаях, когда ФСБУ 25/2018 применяет лишь одна сторона договора неоперационной (финансовой) аренды, могут иметь место ситуации, при которых переданные в аренду объекты недвижимого имущества и права пользования ими отражаются соответственно у арендодателя и арендатора в составе ОС.

В целях исключения двойного налогообложения объекта, который был учтен арендодателем на балансе в составе ОС в соответствии с условиями договора аренды и, следовательно, подлежал учету арендодателем при исчислении налоговой базы по налогу на имущество й, стоимость такого объекта в состав налоговой базы по налогу на имущество организаций арендатором не включается.

При этом с 1 января 2020 года вне зависимости от правил бухгалтерского учета арендуемых объектов недвижимого имущества налог на имущество организаций уплачивается организацией, являющейся собственником или владельцем на праве хозяйственного ведения этих объектов недвижимого имущества.

Вышеизложенный порядок налогообложения применяется и в отношении объектов недвижимости, принадлежащих иностранной организации на праве собственности, переданных в финансовую аренду (лизинг) российской организации.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/926@ от 23.01.2020.