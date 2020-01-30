Как в 2020 году фирмам с обособками платить страховые взносы

С 01.01.2020 уплата страховых взносов и представление РСВ производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которым открыты счета в банках и которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.

Наличие банковского счета в кредитных организациях у обособленного подразделения необходимо для регистрации в ФСС по месту нахождения обособки и, соответственно, для проведения Фондом проверки правильности заявленных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию.

Что касается возможности уплаты страховых взносов с выплат работникам обособленного подразделения с других банковских счетов головной организации, а не с банковского счета данного подразделения, то данный вопрос относится к компетенции самой организации.

Однако в случае если уплата страховых взносов с выплат работникам обособленного подразделения будет производиться с других банковских счетов организации, то необходимо обратиться в ФСС по месту нахождения обособленного подразделения для решения вопроса о том, на какой счет в банке Фондом будут выделяться средства на осуществление (возмещение) расходов.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 27.12.2019 № 03-15-06/102593.