Минфин объяснил, почему плоская шкала НДФЛ — это хорошо, а прогрессивная — плохо

С 1 января 1992 года по 31 декабря 2000 года в РФ применялась прогрессивная шкала налоговых ставок НДФЛ, которая пересматривалась несколько раз и в разные годы имела от трех до семи диапазонов совокупного годового дохода, облагаемого по налоговым ставкам от 12 до 35 %.

Чтобы снизить налоговую нагрузку, работодатели и работники стремились минимизировать доходы. Кроме того, были сложности администрирования налогообложения доходов граждан, в том числе работающих по совместительству.

В итоге был сделан вывод о неэффективность действовавшего порядка налогообложения доходов физлиц и применения прогрессивной шкалы налоговых ставок.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.12.2019 № 03-04-05/103357, отвечая на предложение ввести прогрессивную шкалу по НДФЛ.

Введение с 1 января 2001 года ставки НДФЛ в размере 13 % для большинства видов доходов способствовало увеличению поступления налога в бюджет.

Кроме того, единая ставка налогообложения в размере 13 % является фактором инвестиционной привлекательности РФ и значительно упрощает исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами.

Существующая на сегодняшний день система НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ, говорится в документе.

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц не предусмотрено.