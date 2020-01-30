Что будет с социальными выплатами из-за уменьшения прожиточного минимума: объяснения Минтруда

Недавно Минтруд опубликовал проект приказа об утверждении прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года.

На душу населения он составил 10 609 руб., что меньше на 3,7 %:, чем аналогичный показатель за 3 квартал 2019.

В Минтруда пояснили, что снижение величины прожиточного минимума соответствует изменению фактических потребительских цен на продукты питания, входящих в состав потребительской корзины, и обусловлено сезонным фактором.

Люди заволновались. Не произойдет ли в связи с этим уменьшения зарплат и социальных пособий? Нет, пояснили чиновники.

«Размер прожиточного минимума, который будет установлен за четвертый квартал, не применяется при назначении мер социальной поддержки. Во всех параметрах выплат мы используем среднегодовое значение», – сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Глава Минтруда добавил, что в связи с уменьшением величины прожиточного минимума социальные выплаты не пересчитываются в сторону уменьшения.

«В субъектах РФ очень часто используется так называемая защитная норма, когда в случае если происходит снижение показателя прожиточного минимума, то меры социальной поддержки не пересчитываются, а используется показатель предыдущего периода», – сказал он.