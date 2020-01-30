Выплачивать зарплату можно будет на телефон

Россияне смогут получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

О том, что ЦБ разрабатывает альтернативный картам способ начисления зарплаты, который должен помочь побороть «зарплатное рабство», весной прошлого года рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям отправлять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

Ранее Скоробогатова назвала возможную схему начисления зарплаты через СБП: работодатель будет направлять в свой банк список работников с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил как основной. На данный момент работодатели передают банку реестр с указанием банковских реквизитов физических лиц и таким образом могут влиять на выбор зарплатного банка.

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года, напоминает РБК. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона, а с осени — оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода.