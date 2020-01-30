Потребительская корзина изменится

Минтруд готовит проект о новой потребительской корзине. Документ должен вступить в силу с 1 января 2021, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

" Создана рабочая группа в Министерстве труда, в которую вошли ведущие эксперты в этой области«, — уточнил он. По его словам, в работе по изменению состава потребительской корзины также помогают специалисты сферы здравоохранения.

Министр отметил, что новая потребительская корзина будет приближена к рациональным нормам здорового питания.

«На сегодняшний день эксперты высказываются о целесообразности изменения отдельной группы продуктов питания, входящей в потребительскую корзину. То есть с учетом общего тренда на увеличение продолжительности жизни, изменения подходов к здоровому образу жизни специалисты Минздрава и сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания. Поэтому вполне вероятно, что набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины изменятся», — сказал Антон Котяков.

Напомним, недавно в Госдуму был внесен законопроект о составе корзины, подготовленный депутатами от «Справедливой России».

В корзину они включили более расширенный состав продуктов, а все остальные составляющие посчитали не процентном выражении от стоимости еды (как это считается сейчас), а расписали подробно.

В их проект содержится детальный перечень одежды, прочих промтоваров, услуг и т.д.

В итоге по подсчетам депутатов стоимость потребительской корзины составит 31 087 рублей: в 3,24 раза выше, чем цена корзины за 2018 год (9590 рублей).