Профессия бухгалтера – одна из самых массовых

Какие специалисты более всего востребованы работодателями? Ответ на этот вопрос дали специалисты портала hh.ru, проанализировав вакансии.

Как выяснилось, о поиске такого специалиста, как менеджер по продажам работодатели заявили на портале за год 66 тысяч раз. Продавцов-консультантов искали 45 тысяч раз, для менеджеров по работе с клиентами было размещено 40 тысяч вакансий, пишет «Российская газета».

Также к числу массовых можно отнести торговых представителей (36 тысяч вакансий), бухгалтеров (32 тысячи), кладовщиков (25 тысяч).

А вот для представителей «редких» профессий за это же время было размещено от 11 до 100 вакансий. В их число также попали конюх, водолаз, фуд-флорист, котоняня.

Еще есть категория очень редких вакансий (менее 10 за год). В нее попали астролог, аэрофотогеодезист, лесничий, преподаватель курса «Блокчейн», пчеловод.

Примечательно, что для соискателей как на массовые вакансии, так и на редкие, работодатели готовы платить примерно одинаковую зарплату.