Декларацию 4-НДФЛ для ИП отменили с 2020 года

До 2020 года индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, обязаны были представлять в налоговый орган декларацию 4-НДФЛ с указанием суммы предполагаемого дохода от такой деятельности.

С 1 января 2020 года обязанность по представлению такой декларации отменена. Вместо этого они должны будут по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев исчислять сумму авансовых платежей, исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а также с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей.

Кроме того, они должны самостоятельно рассчитать сумму к уплате по завершении каждого отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев). Уплата производится не позднее 25 числа следующего месяца за отчетным периодом. За несвоевременную уплату авансов налоговая инспекция будет начислять пени.

Срок сдачи годовой декларации 3-НДФЛ остался прежним - не позднее 30 апреля следующего года. Так же не изменился срок уплаты годового налога - позднее 15 июля.