Кредитный менеджер Росбанка оформил на людей 6 миллионов для себя

Менеджер хабаровского отделения Росбанка пойман на мошенничестве. Он втихую оформлял кредиты на клиентов банка с зарплатным счетом, а деньги забирал себе. Ущерб составил 6 млн 689 тыс. рублей пишет ИА REGNUM.

Схема была устроена так: мужчина купил несколько сим-карт и изменил данные 8 клиентов банка, имевших карты, внеся туда свои номера телефонов. Затем он подавал заявки на кредиты от имени этих людей. Банк одобрил 17 кредитов. Мошенник обналичивал деньги и тратил.

«Когда афера вскрылась, выяснилось, что люди, на которых были оформлены кредиты, никогда их не брали», — рассказала помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.

В ситуации уже разобрался суд. Банковский работник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.