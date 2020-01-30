Как вытрясти долги из фирмы без активов или исключенной из ЕГРЮЛ

Представьте себе – ваш должник вывел активы из фирмы, поставил руководить номинала, отчетность не сдает. То есть фактически бросил фирму в ожидании, что ее принудительно ликвидируют, и долги растворятся, а кредиторы останутся с носом. Что делать?

Банкротство не спасет – активов-то давно нет, по долгам платить нечем. Да и должника уже могли исключить из ЕГРЮЛ. Получить свои деньги можно.

Если должника исключили из ЕГРЮЛ

Это еще не приговор. От ответственности учредителей, бенефициаров и других контролирующих лиц это не спасет. Есть пункт 3.1 статьи 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» прямо прописано, что если юрлицо исключили из ЕГРЮЛ как недействующее, контролирующих лиц можно привлечь к субсидиарке по заявлению кредитора, если будет доказано, что они действовали недобросовестно или неразумно. То есть нужно доказать намеренность действий, которые привели к невозможности выплаты долга. Это не так-то легко сделать и нет какого-то конкретного списка действий, которые считаются недобросовестными и неразумными.

Суд будет рассматривать совокупность фактов в каждом случае отдельно. Доказательством для суда может послужить тот факт, что фирма не сдавала отчетность, чем способствовала признанию юрлица недействующим. Или то, что не направила заявление о банкротстве, когда стала неплатежеспсобной. Или то, что бизнес оформили на номинала.

В общем, оперировать нужно всеми фактами, которые вы смогли нарыть. Что пригодится в качестве доказательств:

• выписки со счетов должника;

• информация о судебных делах;

• документы, которые подтверждают вывод имущества;

• регистрационные данные о смене руководителя, информация о самом руководителе (может, он уже был руководителем или участником фирм, которые тоже признавали недействующими, или является массовым руководителем или учредителем) и т.д.

Чтобы уйти от ответственности, ответчикам нужно будет доказать, что все их действия укладывались в обычные условия гражданского оборота, что умысла не было или что они вообще ничего не решали.

Если проанализировать судебную практику, то шансы на успех неплохие.

Надо только помнить, что:

1. Нужно направить претензию в адрес привлекаемых лиц, а не общества.

2. Согласно статье 399 ГК РФ чтобы привлечь кого-то к субсидиарной ответственности, нужно сначала предъявить требование к основному должнику. А вот то, что нет судебного решения о взыскании долга никак не мешает подаче заявления.

3. Эти вопросы решает арбитражный суд.

4. Исковая давность три года.

Судебная практика по таким делам обнадеживает (например, дело № А33-16563/2018, А60-20369/2018).

Если фирму еще не исключили из ЕГРЮЛ

Подавайте в суд на взыскание долга, а потом инициируйте банкротство. Да, производство прекратят из-за отсутствия средств для возмещения расходов, но вам это и нужно. Потому что согласно статье 61.19 закона «О несостоятельности (банкротстве)», если будут основания вы после этого можете обратиться в арбитражный суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

Способ долгий, но действенный (дело А40-230837/2018).