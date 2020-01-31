Куда подать заявление, если компания имеет право на налоговые льготы по транспорту и земле

С 2020 года отменены декларации по транспортному и земельному налогу для организаций. Налог им будут считать сами налоговики.

Но многие компании имеют право на льготы. Чтобы их получить, надо подать заявление по форме КНД-1150064. Но куда подавать эту форму, если организация стоит на учете в нескольких налоговых инспекциях? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Налогоплательщики — юридические лица могут подать заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному или земельному налогу в любой территориальный налоговый орган по своему выбору (принцип экстерриториальности).

Рассматривать же заявление будут в инспекции по месту нахождения объекта, на который заявляется льгота.

ФНС так же сообщила, что направлять заявления о льготе через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица нельзя. Поскольку законом это не предусмотрено.