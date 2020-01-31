Штрафы для водителей вырастут из-за нового КоАП

В России ужесточат наказание за систематические нарушения Правил дорожного движения, а также отказ от медицинского освидетельствования и перевозку детей нетрезвыми водителями.

Все эти меры прописаны в новой редакции Кодекса об административных нарушениях РФ, проект которого опубликовали вчера. С документом в части штрафов для водителей ознакомилось ИА REGNUM.

Так, штраф за несоблюдение скоростного режима возрастёт в шесть раз. На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей. Превышение скоростного режима на 40−60 км/ч, которое в настоящее время предполагает штраф в размере 1000–1500 рублей, будет «обходиться» автолюбителям в 4 тысячи рублей. За превышение скорости более чем на 60 км/ч будут штрафовать на 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) или лишать прав на срок до полугода

Вырастут штрафы и за отказ от медосвидетельствования — с 30 до 40 тыс. рублей с лишением прав на два-три года (сейчас этот срок в два раза меньше — полтора-два года).

Кроме того, в кодексе появилась статья, которая предусматривает ответственность за систематическое нарушение правил. За три грубых нарушения ПДД, совершённые в течение года, водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Ещё одно нововведение — наказание за невыполнение неоднократного требования сотрудника полиции об обстановке транспортного средства, а также попытку скрыться, «повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». В настоящее время ответственность за отказ остановиться на просьбу сотрудника ГИБДД не предусмотрена. В новой версии КоАП за это предлагается наказывать штрафом в размере 40 тыс. рублей и лишать прав на два-три года.

Также в новом проекте кодекса добавлена ещё одна статья, вводящая ответственность за опасное вождение. За него будут штрафовать на 5 тысяч рублей.