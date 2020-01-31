Клерк.Ру

Чем пахнет бухгалтер

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

В нашей группе на Фейсбуке коллеги-бухгалтеры в преддверии выходных решили отвлечься от рабочих дел и перешли к обсуждению несерьезных вопросов.

Одна из коллег процитировала анекдот:

- Дорогая, где ты была?

- На работе.

- А почему от тебя пахнет коньяком?!

- А чем от меня должно пахнуть? 1С: Бухгалтерией?!

Коллеги называют свои варианты «бухгалтерских запахов».

Вот что пишут в комментариях:

От меня сегодня просто разит РСВ!!!!!

От меня просто какофония запахов - 2 НДС, 4 2-НДФЛ, 4 6-НДФЛ И 6 СЗВ-СТАЖей

Появился новый аромат СЗВ-ТД, свежая нотка в нашей работе! Её как раз не хватало! Этот аромат оставляет длинный шлейф

По этому поводу в нашей редакции родился мини-стих (продолжение известного стихотворения Джанни Родари)

У каждого дела

Запах особый:

В булочной пахнет

Тестом и сдобой.

***

Пахнут юристы

Судом арбитражным,

Пахнет директор

Решением важным.

Пахнет кассирша

Кассовым чеком.

Она и онлайн-ККТ

Теперь вместе навеки.

А от бухгалтера чем пахнет, ась?

Об этом друзья спросим мы вас.

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