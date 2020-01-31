Чем пахнет бухгалтер

В нашей группе на Фейсбуке коллеги-бухгалтеры в преддверии выходных решили отвлечься от рабочих дел и перешли к обсуждению несерьезных вопросов.
Одна из коллег процитировала анекдот:
- Дорогая, где ты была?
- На работе.
- А почему от тебя пахнет коньяком?!
- А чем от меня должно пахнуть? 1С: Бухгалтерией?!
Коллеги называют свои варианты «бухгалтерских запахов».
Вот что пишут в комментариях:
От меня сегодня просто разит РСВ!!!!!
От меня просто какофония запахов - 2 НДС, 4 2-НДФЛ, 4 6-НДФЛ И 6 СЗВ-СТАЖей
Появился новый аромат СЗВ-ТД, свежая нотка в нашей работе! Её как раз не хватало! Этот аромат оставляет длинный шлейф
По этому поводу в нашей редакции родился мини-стих (продолжение известного стихотворения Джанни Родари)
У каждого дела
Запах особый:
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.
***
Пахнут юристы
Судом арбитражным,
Пахнет директор
Решением важным.
Пахнет кассирша
Кассовым чеком.
Она и онлайн-ККТ
Теперь вместе навеки.
А от бухгалтера чем пахнет, ась?
Об этом друзья спросим мы вас.