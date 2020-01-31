Пенсионеров массово обманывают с платным перерасчетом выплат

Участились случаи мошенничества, связанного с предложениями за плату произвести перерасчет пенсии. Об этом сообщает региональная Общественная палата со ссылкой на отделение ПФР по калининградской области.

«В последнее время участились случаи, когда нечистые на руку дельцы, не имея на то никаких оснований, призывают пенсионеров обращаться к ним за бесплатной юридической консультацией для якобы перерасчета пенсий граждан. Доверчивые люди, попадаясь на уловки мошенников, в итоге расстаются со своими кровными и порой последними деньгами, а перерасчета пенсии так и не получают», — сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Будьте внимательнее. Перерасчет пенсии производят только специалисты ПФР и делается это бесплатно. От платных предложений нужно отказываться, какую бы доплату вам не обещали.