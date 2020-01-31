Налоговые рейды прокатились по точкам общепита

Налоговики регулярно проводят рейды на рынках в погоне за незаконными предпринимателями. Очередной рейд прошел по популярным точкам общепита Владивостока.

Налоговики штрафовали предпринимателей, работающих без онлайн-кассы. На рейде 7 машин, 15 инспекторов и разделение проверяющих на группы по 2 человека. Одежда гражданская, чтобы не привлекать к себе внимание, – так работают специалисты налоговой инспекции, передает корреспондент PRIMPRESS.

Онлайн-касс у большинства работников точек общепита практически нет. В таком случае предпринимателей сразу же штрафуют. Суммы штрафов варьируются в пределах 10–30 тыс. рублей.

Попадаются и продавцы, которые предлагают перевод на карту физика, если покупатель желает расплатиться безналом.